電影或電視劇中的反派角色，經常讓民眾看得牙癢癢，有的更令人心生畏懼，韓國男演員張光在電影《熔爐》中飾演猥瑣校長，性侵聾啞兒童，變態行徑連路人看到他都嚇跑；近期張光在綜藝節目吐苦水，為養家才不得不演出這個角色。

最近韓國綜藝節目《新穎的整理》找來實力派男演員張光，到他的家中拍攝，也聊到他最令人印象深刻的角色，電影《熔爐》裡面的猥瑣校長；張光表示自己是一名基督教徒，看過人物介紹後覺得角色太惡毒，心中原本很排斥，但當時家裡經濟狀況差，他急需一筆錢養活全家人。

近期張光在綜藝節目吐苦水，為養家才不得不演出這個角色。(圖/ 電影《熔爐》劇照)

張光無奈說出接演反派角色的原因，「要養家，和家人討論之後決定出演」，不過他也強調多虧校長的角色很成功，之後讓他接到更多工作，一家人的生活才好轉；先前張光在其他綜藝節目就笑說，電影試映會結束後，「我的妻子也說我好可怕，3天沒跟我說話」。

將反派角色演得淋漓盡致，也害張光現實生活受到影響，一些親朋好友和他說過，對他會有莫名的恐懼感；張光也提到，有觀察過路人看到他，瞳孔會不自覺放大，甚至退後好幾步，讓他不知道該開心還是難過。

(中時新聞網)