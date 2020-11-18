經濟部工業局18日舉行今年「創業40、50年以上歷史悠久廠商頒獎典禮」，工業局長呂正華指出，今年年初疫情發生，靠著機械業者不眠不休的協助，在短時間內迅速建立口罩產線，守護了全台灣的健康。還有衛生紙的廠商，全力配合政府的政策，連續數月生產不中斷，全力供貨以穩定民心，這些例子都凸顯了製造業對一個國家的重要性，我們的製造業擁有長年累積的實力和技術能量，才能應變各種突如其來的狀況。

工業局頒發歷史悠久廠商獎盃及感謝狀，今年獲頒50年以上者共546家，40年以上者未達50年者共665家。

呂正華指出，台灣許多企業隱身幕後，十分低調，工廠位在某個小地方，只專注生產一種產品，追求最少數頂尖刁鑽的客戶，在每個小細節上，總是比對手做得更好一點。這樣的堅持與執著，讓我們生產的，就是產品當中最不可或缺的核心。工業局將此影片獻給今年獲頒感謝狀的廠商，感謝這些廠商長年默默耕耘，不斷追求卓越，讓台灣的產業在全世界佔有一席之地。

呂正華說，回顧過去每隔10年產業就會有不同的面貌，今年適逢經濟部工業局成立50周年，代表政府重視工業發展，工業局始終站在扶持的角度，協助產業不斷向上。未來10年的關鍵發展，除了工業局從50年將走向一甲子的里程碑，更要讓產業高階製造的部分留在台灣，安心在這塊土地上投資，同時把台灣創新能耐的價值發揮到極致，持續為台灣打造高度韌性的供應鏈。

面對未來的競爭，工業局認為，現在正是積極推動產業「數位轉型」，期望透過ICT技術的力量，讓台灣各個隱形冠軍再次提升，順勢帶動旗下的供應鏈廠商，讓整個產業共同升級。

(工商 )