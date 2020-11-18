全方位檢視企業是否將永續經營策略涵蓋ESG（環境、社會、治理）各面向，並與聯合國永續發展目標（SDGs）連結之台灣企業永續獎揭曉，第一金控連同旗下銀行及證券子公司總計囊括《台灣企業永續報告獎—金融及保險業金獎》、《性別平等獎》、《氣候領袖獎》、《創新成長獎》及兩項《資訊安全獎》6項大獎。

第一金由治理面落實兩性平等政策，董事會女性董事8席占比53％，金控、銀行及人壽子公司董事長、銀行與證券子公司總經理均由女性擔任，女性主管占比達51.2％，並參酌消除對婦女一切歧視公約（CEDAW）建構性別友善之幸福職場，將性別平等與金融核心業務結合而獲《性別平等獎》之肯定。

第一銀行導入TCFD之氣候變遷相關財務揭露建議架構，鑑別營運活動之風險與機會，參與國際CDP評鑑，連續兩年獲「A」及「A-」領導等級，為臺灣服務業最佳成績，獲《氣候領袖獎》，支持小微企業發展推出「微企e時貸」線上申貸平台，不受時地限制運用AI智能模型即可試算申貸額度，協助小微企業快速取得融資，至2020年9月已核貸6,573戶而獲《創新發展獎》。另外，建構完善成熟之金融資安管理體系，即時資安情資蒐集分析、資安防護監控與評估檢測，更率先建置上網隔離系統，為臺灣第一家為員工打造安全上網環境之金融業。

第一金證券自2009年起導入ISO 27001資訊安全管理系統，為臺灣首家取得認證之中型證券商，更建立防駭客、防滲透及防釣魚偽冒等安全措施，成功防範數起惡意攻擊勒索事件，成為唯一獲得雙料「資訊安全獎」的金融集團。

第一金ESG表現獲國內外肯定，連續三年入選DJSI道瓊永續性指數最高等級「世界指數」成分股，兩度獲MSCI「全球標準指數」（MSCI ACWI Index）成分股ESG Ratings銀行業AA評級，為臺灣銀行業最佳成績。

未來，第一金除將企業核心能力與聯合國永續發展目標連結，並將永續性策略整合於企業經營理念以發揮金融影響力。

(工商 )