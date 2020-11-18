42歲王姓男子自稱竹聯幫「中華安樂之友會」會長，涉嫌指揮手下成員從事多起暴力犯行，刑事局偵查第二大隊會同新北市及台北市警局組成專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦後，18日將王嫌等3人檢肅到案，訊後依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆與組織等罪嫌送辦。

警方調查，王嫌旗下25歲梅姓男子，今年2月在北市中山區酒吧前與數名外籍人士發生口角，王嫌聞訊率數名手下分乘兩部車輛抵達現場，以辣椒水噴灑酒吧老闆，其餘手下成員以棍棒、板手等毆打其他外籍被害人成傷。

今年10月間，王嫌在新北市與一名七旬老人發生行車糾紛，王嫌竟在馬路中央直接攔停被害人車輛，表示自己為竹聯幫分子，喝令被害人下車，並持棍棒毆打被害人頭部，造成老翁多處挫傷及撕裂傷，老翁受傷後偕妻就診，王嫌還帶領呂姓小弟至醫院急診室對被害老夫妻叫囂，恫嚇被害人不得報警。

專案小組經蒐證完畢，18日同步將王嫌等3人拘提到案，查扣到手銬、玩具槍、假刑警背心及標誌「狼友會」服幟等贓證物。

(中時 )