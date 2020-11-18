華航7度榮獲台灣企業永續經營獎，由總統蔡英文（左）親自頒獎給華航董事長謝世謙（右）。（中華航空提供／陳祐誠傳真）

台灣企業永續學院主辦的「2020年第13屆台灣企業永續獎」（TCSA）今進行頒獎，中華航空連續7年摘下「台灣企業永續獎」，長榮航空則再次拿到《企業永續報告類–運輸業白金獎》，並首度獲頒《企業永續綜合績效類–台灣TOP50永續企業獎》。

今年在新冠肺炎疫情下，航空業經營不易。華航董事長謝世謙表示，公司持續推動永續經營，在經濟、環境和社會面努力達成企業使命，繼本月14日獲得道瓊永續指數（DJSI）肯定，連續4年榮獲全球航空業第3名的佳績，今再獲頒全球及台灣企業永續獎。

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮的永續發展藍圖圍繞著公司「安全、服務、永續」的核心價值，不斷地以紀律來落實飛航安全，以真誠來做好服務，以創新來成就永續。他說，即使今年全球航空業受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，長榮仍以「世界在變，安全不變，疫情再難，克服困難」的原則，擬定策略、調整態度、落實行動，以厚植企業韌性，持續創造投資人、員工、社會大眾及利害關係人最大的利益，善盡企業社會責任。

(中時 )