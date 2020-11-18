台塑六輕工業區進駐雲林縣麥寮鄉，由於外來人口達上萬人，塞車問題數度引發鄉民抗爭，經地方爭取，交通部長林佳龍同意啟動「濁水溪堤防快速道路」評估，可利用現有的六輕北堤防汛道路改建，全長約25公里，預估經費50億元。

目前台塑六輕員工約1萬3000餘人，外包商有1萬人左右，每天往來車輛繁多，上下班時間更是嚴重塞車，麥寮鄉民怨聲載道，為此縣議員許志豪等人提出「濁水溪堤防快速道路」方案，立委劉建國日前邀林佳龍到麥寮鄉進行討論。

交通部為解決雲林縣麥寮鄉六輕工業區塞車問題，啟動快速道路評估。（讀者吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

林佳龍表示，針對麥寮鄉親希望有1條東西向快速道路來確保行車安全，交通部會全力支持啟動先行性研究，把具體的路廊找出來，再持續推動整個道路的工程。

劉建國指出，「濁水溪堤防快速道路」方案，計畫利用現有的六輕北堤防汛道路改建，連結至台17、台61再延伸至國道1，全程約25.7公里，可有效疏解六輕上下班交通阻塞情況，並減少大型車輛進出麥寮市區。

劉建國說中央非常重視此案，行政院政務委員吳澤成今年9月即召集交通部、經濟部研議，短期性改善方面，經濟部水利署建議先行改善濁水溪堤防防汛道路，長期性改善則為包含4條立體交叉交流道的全線高架道路。

許志豪強調「濁水溪堤防快速道路」工程優勢在於可利用現有的防汛道路，不用徵收土地，另外濁水溪大量淤沙需清疏，這些淤沙正好可以用來興建道路、培厚堤防。

(中時 )