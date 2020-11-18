新北市成立樹林保護委員會，定期審議珍貴樹木的提送與解列，護樹團體質疑，樹委會早在6月停擺至今，半年來所有老樹申請案石沈大海，就連板橋1棵珍貴樹木無故被砍也無人過問，「根本是怠惰」；景觀處表示，樹保會無固定召開頻率，有案子才會開，最近1次收案是在上個月，會依照程序儘速開會。

新北市府2016年成立樹保委員會，定期開會審議珍貴樹木的列管；根據景觀處統計，目前共列管1087棵珍貴樹木，隨著樹齡增長、抵抗力降低，樹木染上褐根病而生病，平均每年7、8棵珍貴樹木死亡後解列。

「第2屆會期早在6月結束，樹保大會空轉快半年！」護樹者聯盟成員洪郁凱痛批，樹保大會過往每3個月召開1次，今年卻從6月結束後就此停擺，半年來提送的珍貴老樹申請案無從審核，樹木生病死亡、人為砍除的案例，市府也沒向市民報告。

樹保團體舉例，今年10月間板橋浮洲地區珍貴樹木編號461號山黃麻，無故慘遭砍除，就連周邊台灣藝術大學文創區停車場路口也被砍除1棵樹，因為近半年沒召開樹保會議，「砍除標準、砍除原因無人知，也看不到解列的公文。」

景觀處解釋，樹保大會專門審核珍貴老樹的列管，有收到提案才會開，本來就沒有固定的開會頻率，由於下半年直到10月才收到3件申請案，近期會儘速依程序開會；此外一般的樹木若有移植需求，市府都有專案小組定期把關。

景觀處說明，浮洲地區山黃麻因樹木中空腐朽，區公司提報有危險疑慮，經樹保人員到場評估後，才會決定砍除。

(中時 )