國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會，說明中天新聞台換照案不予通過，對此，中天新聞發出聲明，譴責「政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴」。此事引發各界關注，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書評論，他認為「這無疑是台灣民主的不幸，對台灣言論自由與新聞自由已構成傷害，也重創台灣在國際上的良好民主形象。」

針對國家通訊傳播委員會（NCC）不准中天新聞台換照，游盈隆今在臉書寫下，「這是NCC自2006年成立以來，破天荒第一遭，不准一個擁有廣大收視群眾的電視新聞台繼續在原頻道經營下去。

然而，NCC不准中天換照的四個理由，都很薄弱，都不足以令人信服，更非「不證自明」（self-evident)」。

游盈隆認為，「整體來講，這個倉促的決定或許合法但並不正當（Legal but illegitimate)，違反台灣社會大多數人的「統治正當感」（sense of legitimacy)。這無疑是台灣民主的不幸，對台灣言論自由與新聞自由已構成傷害，也重創台灣在國際上的良好民主形象。」

另外，中天電視公司也發表聲明，為新聞自由及中天新聞台全體員工的工作權，一定會提出後續的法律救濟程序，奮戰到底。

(中時新聞網)