新竹縣新豐鄉一名產婦16日上午因陣痛難耐，電洽新竹縣消防局求助，山崎消防分隊隊員徐書桓、蕭惠元、張煜辰、救護義消鄭淇睿趕抵產婦家中，發現已明顯可見胎頭，恐來不及前往醫院，因此於現場協助接生，所幸母子均安。

3名消防員平均年齡不滿25歲，徐書桓表示，當時產程快速，羊水先破，隨後寶寶救出生，他立即接住後，由張煜辰清除寶寶的口鼻異物，並將臍帶夾住，蕭惠元負責給氧，3人合力完成人生首次的接生任務。

徐書桓過去曾有兩次孕婦急產勤務，不過第一次產婦還在陣痛中，另外一件則是到場後，寶寶已經出生，他原以為16日到場時，看到寶寶胎頭外露，雖然很緊張，不過也回想起過去分隊針對各項救護案件的模擬訓練，也逐一上手。

救護義消鄭淇睿已為人母，全程與產婦對話，安定她的情緒，也協助順產。消防局長孫福佑得知同仁協助接生，也肯定他們的救護技術、與有榮焉。

(中時 )