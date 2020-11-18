新竹縣新豐鄉一名產婦16日上午因陣痛難耐，電洽新竹縣消防局求助，山崎消防分隊隊員徐書桓、蕭惠元、張煜辰、救護義消鄭淇睿趕抵產婦家中，發現已明顯可見胎頭，恐來不及前往醫院，因此於現場協助接生，所幸母子均安。
3名消防員平均年齡不滿25歲，徐書桓表示，當時產程快速，羊水先破，隨後寶寶救出生，他立即接住後，由張煜辰清除寶寶的口鼻異物，並將臍帶夾住，蕭惠元負責給氧，3人合力完成人生首次的接生任務。
徐書桓過去曾有兩次孕婦急產勤務，不過第一次產婦還在陣痛中，另外一件則是到場後，寶寶已經出生，他原以為16日到場時，看到寶寶胎頭外露，雖然很緊張，不過也回想起過去分隊針對各項救護案件的模擬訓練，也逐一上手。
救護義消鄭淇睿已為人母，全程與產婦對話，安定她的情緒，也協助順產。消防局長孫福佑得知同仁協助接生，也肯定他們的救護技術、與有榮焉。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。