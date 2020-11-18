虎高共管監控中心24小時電腦監控管理，每4小時皆有人員定時全線巡檢，若有人違規闖入可立即掌握。（周書聖攝）

雲林縣境內目前共有2處地下共同管道，分別位於虎尾高鐵特定區及斗六朱丹灣，未來將於斗六市人文公園區增設第3處。（周書聖攝）

雲林縣境內目前共有2處地下共同管道，分別位於虎尾高鐵特定區及斗六朱丹灣，雲林縣長張麗善18日至虎尾高鐵特定區共同管道視察，針對管道內安全設備、作業流程等近一步了解，目前正規劃斗六市人文公園區段建置第3處共同管道。

當初雲林虎尾高鐵站設計時，就已將共同管道規畫在內，全長2.225公里，位於高鐵特定區地底下，內含台電輸配電設備、中華電信線路、抽水、排風設備等，該區路面幾乎不見電線桿及變壓器，全部都設置於地下共管內，並設置虎高共管監控中心24小時定時巡檢。

目前虎高共管中心由雲林縣府工務處委由大翔機電管理，大翔機電經理徐大民表示，以前高鐵特定區的電纜線常被竊盜變賣，幾乎每天都有小偷，或是有吸毒犯砸破共管中心玻璃進入吸食毒品，現在都埋藏在地底下，每4小時皆會全線巡檢一次，也有監視器和保全設備即時監控，若有人違規闖入都能立即掌握。

張麗善表示，雲林縣盡力做到公共管線地下化，避免管線暴露造成麻煩，各單位也不用為了維修管線反覆開挖路面、修補路面，節省許多施工經費。目前已規畫斗六市人文公園地區的地下共管設備，全長約2公里。

虎高共管監控中心於民國96年由時任縣長蘇治芬設置完成，直到今日才有第一位縣長實際走進地下共管內勘查，張麗善強調，管線地下化可以提升居民生活機能，整合各單位的線路集中管理勢在必行，雲林縣未來若有重大開發建設，管線都會朝向共同管理來進行。

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(中時 )