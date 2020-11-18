台中市府向中央爭取產業5G智慧化發展的「台中機械產業國際研發園區」，初步以豐洲二期土地為規畫場域，「產業園區智慧化」則藉資通技術及感應設施延伸智慧城市概念，市府18日表示，兩案均獲中央支持，開發完成的精密園區、豐洲園區、潭子園區、太平園區等大肚山產業聚落，均能受益5G、AI等關鍵技術。

經發局指出，市府發展重大建設，爭取中央地方共同支持與協助，台中機械產業聚落完整，市府以「鏈結在地、鏈結產業、鏈結國際」為目標，導入產官學研，提出「台中機械產業國際研發園區計畫」。

目前初步以豐洲二期土地作為規畫場域，未來建置完成後，包含市府目前已開發完成的精密園區、豐洲園區、潭子園區、太平園區等大肚山產業聚落，都能導入5G、AI等關鍵技術協助在地產業發展。

針對「產業園區智慧化」部分，經發局爭取中央前瞻基礎建設計畫支持，由中央及地方共同協助建置工業園區智慧化環境，經資通技術及感應設施運用，延伸智慧城市概念，讓園區廠商能全力拚經濟。

台中市精密科技產業園區廠商、豐洲科技工業園區廠商協進會肯定市府在既有園區發展精益求精，爭取中央經費提升園區公共設施、行政管理及廠商技術轉型等各方面效能。

經濟部技術處及經濟部5G辦公室強調，5G具有高頻寬、低延遲及多連結等特性，樂於提供市府5G及AI技術經驗，鏈結產業聯盟推動，將有利協助在地產業發展，協助廠商自有技術升級。

(中時 )