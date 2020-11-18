倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開高走高，終場上漲180.28點，漲幅1.33％，收在13,773.29點；櫃買指數同步上漲1.63點作收，漲幅0.97％，收在169.98點；三大法人進出方面，外資續買211.41億元，投信續賣1.06元，自營商買超3.58億元，惟外資法人於台指期加碼1,905口多單，累計淨多單部位為26,264口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股17日雖在加權指數再創新高後，市場「居高思危」，指數開高走低，櫃買指數尾盤亦翻黑，引發市場恐慌。不過，在多頭格局不變下，對於短線的震盪，投資人無須過度擔心，仍可維持逢低偏多的操作策略。

美國總統大選由民主黨拜登勝出，中美貿易戰可望緩解，加上新冠疫苗屢傳捷報，高盛、摩根士丹利樂觀預估，明年全球經濟可望呈現「V型」復甦。至於台股，就經濟面而言，國內第三季經濟成長率（GDP）預估值達3.33％，可望創九季來新高。而資金方面，美國新一輪經濟刺激方案可望出爐，加上美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變，有利於台股持續挺進。此外，籌碼面則有外資法人認錯回補，自11月以來累計買超金額已達1,349.29億元，後續仍有加碼空間。

個股方面，本周納入投資組合的嘉聯益，隨5G時代來臨，高頻LCP／MPI拉貨啟動，營運、業績成長可期，雖股價18日再創38.65元新高後，未能收在最高價，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

展望後市，配合年底法人、集團作帳行情，及明年首季前財報空窗期的作夢行情，只要量價不失控、未出現爆量不漲或市場過熱情況，後市行情仍不容小覷。

(工商 )