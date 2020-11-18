運達投顧分析師洪任浚表示，台股重要關鍵將在19日，期貨結算完畢，多頭籌碼將降溫。而當法人重新布局12月方向時，未必會全力作多，投資人須留意短線上快速回檔之可能。

歐洲新冠疫情持續延燒，其中法國的確診人數達200萬人，原先預估12月1日生效的解封令恐將延期，甚至連奧地利亦加入封城行列。預期一旦進入冬季流感好發季節，歐洲醫療體系恐不堪負荷。然而距離疫苗問世仍需約一年時間，歐美封城後，消費力道陷入停滯，勢必對以出口為導向的台灣造成影響。

個股方面，本周納入投資組合的威致，國內營建與廠房建設需求強勁，帶動鋼筋價格上漲，基本面出現轉機題材，股價連三日跳空漲停。

展望後市，日本軟體銀行創辦人孫正義指出，為提防未來二至三個月的災難，軟體銀行已拉高現金資產至800億美金，以孫正義在股市的地位，當其開始保留現金時，投資人亦須當心股市存在之風險。台股17日留下第四個跳空缺口，而該缺口為必補缺口，顯見目前市場仍過度樂觀，建議投資人操作上不宜急躁，應待強勢股短線拉回時，再進場布局。

(工商 )