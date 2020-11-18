彰南國民運動中心的景觀PU跑道，結合戶外公園景觀並可穿越運動中心一樓川廊。（謝瓊雲攝）

彰南國民運動中心室內溫水游泳池，還有烤箱、蒸氣室與SPA，親子戲水區的黃色小鴨滑水道相當吸睛。（謝瓊雲攝）

頂樓的室內綜合球場，媲美大型室內運動場館挑高，寬敞明亮。（謝瓊雲攝）

體適能中心與韻律教室窗外視野景觀開闊。（謝瓊雲攝）

全國最大室內運動中心彰南國民運動中心，去年底主體建築就完工，今年6月室外工程也全部完竣，許多民眾好奇究竟何時才能啟用，讓大家入內使用設施？彰化縣政府指，已進入驗收程序，完成點交後，預計明年3月前開館營運。

彰化縣議會教育審查小組，會同教育處、工務處，17日前往彰南國民運動中心，聽取興亞營造與凱格大巨蛋運動公司簡報後，實地參觀建築內外完工後情形。小組召集人、縣議員賴澤民指出，彰南國民運動中心工程進行3年多，南彰和大員林地區鄉親早已期待多時，今天考察後處處可見縣府的用心，目前工程正在驗收，盼能早日啟用，讓許多鄉親早日進入享用設施。

彰南國民運動中心佔地6470坪，足足比彰北國民運動中心大2.5倍，內有體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室，與附設烤箱SPA區的16×50公尺室內溫水游泳池；最受矚目則屬全國首創彩色PU景觀跑道，結合戶外公園意象、設計地形起伏，且路徑穿越整座運動中心周邊，讓跑者不同的運動感受。

興亞營造發言人卓政懋表示，施工期間受疫情影響，普遍有缺工和建材成本增加情形，仍一一克服，過去興亞曾在全省承包80多所校舍與場館工程，團隊近年更接連榮獲公共工程金安獎、金品獎和金質獎等殊榮，工程雖經幾度變更設計，在縣府支持下，團隊對工程品質更加要求，如期如質完工。

凱格總執行長郭瑞龍指出，各部門現場員工預計招募34人，有9成設籍彰化在地，目前已有主管進駐，初期將大手筆投資1700萬元採購設備器材；未來試營運期間將提供7天的各區場館的免費體驗，開放時間預計為中午12時至晚間8時。

教育處指出，工程預計11月底前複驗，年底前將由工務處移交教育處，辦理後續委外資產點交事宜，屆時將要求凱格大巨蛋於2個月內完成室內裝修、體適能中心器材設備進場、人員招聘、教育訓練等事宜，並於明年3月前開館營運。

(中時 )