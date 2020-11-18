中天不予換照 徐耀昌：政府有責任保障人民的閲聽權 18:012020/11/18 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NCC決議不予中天新聞台換照，苗栗縣長徐耀昌表示，民主國家，多元的聲音要廣泛的傳播，政府有責任保障人民的閲聽權。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台申請換照引發關注，國家傳播通訊委員會NCC以7比0駁回，18日決議不予中天新聞台換照，震驚各界。苗栗縣長徐耀昌認為，民主國家，多元的聲音要廣泛的傳播，政府有責任保障人民的閲聽權。 徐耀昌曾公開表態支持中天，期盼「正義之聲」獲得大家鼓勵。18日NCC討論中天新聞台換照案，7位委員全數投下「不予換照」，引發社會嘩然，擔心新聞自由遭摧毀。針對中天不續照，徐耀昌表示，民主國家應讓多元的聲音廣泛傳播，他強調，政府有責任保障人民閱聽權。 (中時 ) #中天 #徐耀昌 #新聞台 #中天新聞台 #傳播 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天新聞台不予換照 政院：尊重通傳會決議 17:052020/11/18 政治 中天：NCC已達成政治任務 台灣解嚴30多年來新聞自由與言論自由最黑暗一天 16:292020/11/18 娛樂 中天新聞台關台 學子批民進黨：勿讓民主死在你手裡 16:512020/11/18 生活 中天撤照 許淑華：對非我族類追殺 赤裸裸利益分配 16:142020/11/18 政治 NCC不予中天換照 王惠美：今天將是台灣新聞界最黑暗的一天 17:242020/11/18 政治 中天新聞台換照遭駁回 國民黨轟：蔡英文是首位關新聞台的元首 14:432020/11/18 政治 NCC稱資方介入中天新聞台 賴香伶：中天只是冰山一角標準要一致 16:212020/11/18 政治 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 16:162020/11/18 政治 中天新聞台換照案NCC駁回 柯文哲：看到裁決書再講 14:282020/11/18 政治 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 政治熱門新聞 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 NCC否決中天換照 游盈隆痛心：台灣民主的不幸 重創國際形象 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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