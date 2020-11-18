中天新聞台申請換照引發關注，國家傳播通訊委員會NCC以7比0駁回，18日決議不予中天新聞台換照，震驚各界。苗栗縣長徐耀昌認為，民主國家，多元的聲音要廣泛的傳播，政府有責任保障人民的閲聽權。

徐耀昌曾公開表態支持中天，期盼「正義之聲」獲得大家鼓勵。18日NCC討論中天新聞台換照案，7位委員全數投下「不予換照」，引發社會嘩然，擔心新聞自由遭摧毀。針對中天不續照，徐耀昌表示，民主國家應讓多元的聲音廣泛傳播，他強調，政府有責任保障人民閱聽權。

(中時 )