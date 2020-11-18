國家通訊傳播委員會（NCC）不准中天新聞台換照，國民黨副祕書長李彥秀在臉書以《悼念臺灣新聞自由》為題發文，強調「當獨裁成為事實，抗暴就是義務。」

李彥秀臉書全文如下：

2020.11.18肯定是民主化後，臺灣新聞自由史上最黑暗的一天。

民進黨在野時期要求「黨政軍退出媒體」，執政後卻大剌剌地介入媒體經營，甚至媒體大亨就是民進黨大老，還成立派系公然介入政治運作。

回想1995年，國民黨執政時期，開放第四家無線電視台。當時除了民視外，還有高雄陳家為首的「亞太」，以及香港TVB的「豐年」等業者競爭，財務健全以及開台計畫都不輸民視。最後民視仍以些微的差距取得證照。

1998年有線電視頻道的三立新聞也開播。民視與三立的誕生，象徵臺灣新聞與言論自由的開放，臺灣的社會也更加多元豐富。

2013年起，國際非政府組織「無國界記者」，固定公布《新聞自由指數》報告，臺灣從 2013年至2018年都是亞洲第一，但民進黨執政後，臺灣在2019年首度退居第二，2020年也勉強維持第二。

根據臺灣民意基金會的調查，有52.5％的民眾不樂見中天關台。

中天新聞或許不完美，或許有非常大改進的空間，但除了「關台」之外，NCC有非常多可以督促中天精進的政策工具。

選擇最激烈的「關台」對付中天，除了打壓言論自由，箝制不同意見之外，更彰顯民進黨對於政權岌岌可危的「亡黨感」。

對於中天關台，圈內點名與民進黨派系及當權交好的特定媒體，已經大肆招兵買馬，準備風光入主52頻道。

當新聞自由成為打壓異己的手段，當媒體自主成為箝制多元的藉口，這個獨裁政府已經不值得人民信任了。

文末強調「1995開民視，2020關中天」、「當獨裁成為事實，抗暴就是義務」。

(中時 )