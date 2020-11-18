以「躍遷，致善」(Leap into the future) 為主題的OPPO未來科技大會2020 (OPPO INNO DAY 2020)於17日登場，OPPO首次對外闡釋「科技為人，以善天下」理念，並公佈「3+N+X」的科技與產品躍遷戰略，包括OPPO X 2021卷軸螢幕概念機、OPPO AR Glass 2021概念眼鏡和OPPO CybeReal全時空間計算AR應用三款產品也都於大會正式發表。

OPPO未來科技大會2020會中，OPPO創辦人兼首席執行長陳明永首次提出「科技為人，以善天下」概念，作為公司經營和科技創新過程中的自我約束準則，期待以更高理念為基礎，糾正各種為追求短期效益創新產生的偏差，同時避免因恐懼落後而忽視關心使用者需求的盲目式創新。陳明永表示OPPO的選擇「致善式創新」，致善本身是一種文化力量，也是OPP的內心信仰，希望以科技為載具，實現每一個人對美、想像力、人性的追求。

本屆大會上，OPPO副總裁暨研究院院長劉暢也正式公佈「3+N+X」科技躍遷戰略，作為OPPO建立萬物互融新生態的基礎，期待以持續且堅定的技術信仰與研發投入，重新塑造和提升產品、服務與使用者體驗。此戰略中的「3」意指硬體、軟體和服務的基礎技術，作為提供一體化軟硬體服務的科技企業。「N」代表了OPPO各種領域長期的關鍵能力，例如人工智慧、安全隱私、多媒體、萬物互聯等；而「X」則指在如影像、閃充、AR等領域內OPPO擁有的先進差異化技術，透過戰略資源投入打造，將帶給產品顛覆性創新，進而提供全新用戶體驗。OPPO 2019年已投入100億研發費用，2020年起三年內也將持續投入500億研發費用實現「3+N+X」戰略。

OPPO在大會上發表OPPO X 2021卷軸螢幕概念機、OPPO AR Glass 2021和OPPO CybeReal全時空間計算AR應用三款概念產品，作為品牌持續探索未來科技的最新成果展現。

OPPO X 2021卷軸螢幕概念機以上三大專門技術，成功造就一塊最小6.7吋，最大7.4吋的OLED柔性卷軸螢幕，可視需求在最小和最大尺寸間自由挑選最適合的螢幕大小，實現幾乎「零摺痕」和如卷軸般自由伸縮的效果，為手機娛樂、遊戲、觀看影片等體驗帶來更多可能。

搭載了Roll Motor動力系統，運用機身內建兩個驅動馬達為螢幕提供穩定平順的收回和推出動力，搭配Warp Track高強度螢幕疊層技術，以最薄處僅有0.1mm的高強度鋼為主材料，配合疊層表面蝕刻線性圖案，在提供足夠支撐前提下不增加螢幕彎曲回彈力，防止卷軸螢幕彎曲後因回彈力和螢幕整體厚度增加影響可彎曲程度。

最後，結合雙矩陣嵌入式離合結構，讓螢幕收合時兩塊托版能無縫合成一個平面，展開時其中一側拖板能同步滑出支撐展開的螢幕，加上由固定外框和滑動外框組成的「動態外框」設計，讓滑動外框以及背部玻璃電池背蓋在螢幕大小變化過程中能隨螢幕一起移動，確保螢幕隨時都能獲得有效支撐。

OPPO X 2021卷軸螢幕概念機結合以上三大專門技術，成功造就一塊最小6.7吋，最大7.4吋的OLED柔性卷軸螢幕，可視需求在最小和最大尺寸間自由挑選最適合的螢幕大小，實現幾乎「零摺痕」和如卷軸般自由伸縮的效果，為手機娛樂、遊戲、觀看影片等體驗帶來更多可能。

OPPO AR Glass 2021概念眼鏡則是OPPO在數位世界中探索「虛實融合」的具體實現。利用全新「分體式設計」使其較前代重量減輕近75%，提升長時間佩戴舒適感。搭載多種感應元件和技術，如雙眼魚眼鏡頭、ToF感應鏡頭與RGB鏡頭，不僅能在手部建模過程中對單手進行21個關鍵點標記，並對每根手指各標記4個關節點，藉此更精準捕捉指關節微動，提供更多基於手勢的人機互動，同時也能完成三維空間的精準定位計算，創造更多應用可能性。

光學上OPPO AR Glass 2021則採用主流Birdbath解決方案，使其畫面對比與亮度分別提升53%和 98%，每度像素量提升40%，搭配0.71吋超高畫質OLED螢幕、訂製的94平方毫米大震幅喇叭與半開放後腔獨特聲學設計，使用時可創造等同於從3公尺外觀看90吋巨型螢幕的家庭劇院娛樂體驗。

OPPO CybeReal是以全時空間計算為基礎的AR應用，基於OPPO雲服務、高精準度的全時定位及場景識別，可將物理世界的場景和物體資料完整複製並與虛擬世界融合體驗。其核心系統框架先透過GPS、Wi-Fi、藍牙的狀態和網路資訊進行初步定位判斷，再利用鏡頭和SLAM演算法等技術實現空間定位，最後由人工智慧透過語言學習讓搭載CybeReal的手機或其他具備感知能力的終端裝置擁有解讀所見環境的能力。

OPPO CybeReal賦予多終端裝置感知能力建設需要依靠OPPO雲服務的數據資料儲存、計算和管理能力。未來透過OPPO CybeReal，在如停車場、大型商場等更多日常場景中便可實現比手機導航更直觀的導航體驗，也能創造像虛擬樂園、商品展示和門店視覺行銷等更多可以應用於生活和商業環境中的功能。

(科技)