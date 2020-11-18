桃園市規畫興建12座國民運動中心，目前已有6座正式營運，市長鄭文燦18日在市政會議宣布，將結合社會住宅空間，推出微型運動中心，以現有健身房擴大為250坪體適能空間，讓使用方式更多元，體育局指出，將以A10站蘆竹社會住宅為示範點，力拼2024年完工。

鄭文燦表示，體育局持續推動5大體育園區及11座國民運動中心的興建計畫，目前桃園、中壢、平鎮、蘆竹、大溪國小及南平等6座運動中心已正式營運，中央大學國民運動中心也於10月完工，未來驗收完成後將結合校內其他場館開放讓市民使用，另觀音及八德施工中，龍岡及龜山規畫設計中。

鄭文燦也宣布，為擴充運動場域，體育局將與住發處合作，結合社會住宅規畫250至300坪的微型運動中心，以體適能教室和健身器材為主，目前盤點擇定中壢區捷運A20站、中壢區北富台、蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段298、299地號及龜山區豐達羊毛重劃案等5處。

住宅發展處指出，社宅都會規畫不同的民眾休憩空間，如兒童遊戲室、韻律教室、圖書館等，像是甫入住的八德一號社宅和建置中的蘆竹二號社宅，健身房都配有3台跑步機和3台飛輪，空間約50坪，剛開始採免費試用，未來則依房型坪數大小分配點數，使用採扣點制，用完還能續購。

體育局綜合規畫科長廖維敏指出，社宅內的微型運動中心，除了現有小型健身房，配置跑步機、飛輪和重訓器材，也將增加體適能教室，未來可開課教授TRX（懸吊式訓練）、街舞、瑜珈等，採使用者付費制，收費方式比照國民運動中心，並針對住戶祭出優惠，銀髮長輩和低收入戶也有公益時段可免費使用。

廖維敏直言，運動中心以體適能教室和健身房最賺錢，民眾愛且可拼周轉率，「課程賣越好、賺越多！」，游泳池雖然也很夯，但在雙北訂出價格無法超越下，只能維持基本營運，因此打造微型運動中心開拓商機，並提供民眾優質運動環境，後續將委託專業廠商營運管理，讓運動服務更加多元。

(中時 )