我國自2016年起積極推動參與「國際刑警組織」，今年為配合外交部等機關持續推動參與，刑事局長黃明昭特別撰寫「打擊網路犯罪，台灣不缺席」專文，提供外交部洽刊各國際重要媒體。

黃明昭表示，在全球投入對抗「實體世界」的新型冠狀病毒期間，「網路世界」也遭受波及，面臨重大威脅。知名資安廠商8月發布《網路攻擊趨勢：2020年中報告》指出，全球與新冠肺炎相關的釣魚網站與惡意程式攻擊，在2月每周尚低於5000起，但4月下旬已激增至單周超過20萬次。新冠肺炎嚴重影響民眾生命安全，而網路駭侵犯罪則導致國家安全、企業運作、民眾個人資料及自身財產安全遭受重大侵害與損失。台灣的防疫成效讓世界有目共睹，面對網路攻擊與挑戰，台灣積極推動「資安即國安」的各項政策，提高資安人才培訓能量，並開發資安產業創新技術，不論是防疫與防駭，台灣國家隊不缺席。

黃明昭指出，打擊網路犯罪需要國際合作，台灣需要世界各國的合作，台灣也可以幫助世界各國，更願意分享我們的經驗，讓全世界的網路環境更安全，真正落實網路無國界。請國際社會支持台灣以觀察員身分出席年度國際刑警組織大會，並參與國際刑警組織各項會議、機制及訓練活動，強調打擊網路犯罪，Taiwan Can Help！

(中時 )