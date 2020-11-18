由於新冠疫情重創全球經濟，許多國家均採取低利率政策，但大陸央行一直有相對限制，讓大陸央行得以維持相對較高的利率，法國巴黎銀行（BNP Paribas China）執行長表示，大陸推動人民幣國際化，應該做到兩件事，即讓資金流入大陸、大陸央行應放寬限制人民幣向海外轉移的規定。

根據《CNBC》報導，法國巴黎銀行（BNP Paribas China）執行長CG Lai指出，人民幣不會很快打敗美元地位，但由於大陸日益增強的經濟影響力，人民幣在全球儲備和國際貿易中的地位正在上升。同時，人民幣是國際支付中使用最多的第六種貨幣，用於結算約20％的大陸貿易。

Lai認為，大陸推動人民幣國際化的推動力，應該做到兩件事，即讓資金流入大陸和大陸央行應放寬限制人民幣向海外轉移的規定。

他說，人民幣和其他主要貨幣，例如美元、日圓不同，後者具有浮動匯率，由市場透過供需關係決定；大陸對在岸人民幣的匯率嚴格控制，而離岸人民幣主要在香港和新加坡交易，受供需影響，但規模相對較小。

自三月以來，受新冠疫情影響，包括美國聯準會（Fed）在內的其他主要中央銀行，都已將利率降低至接近零，但大陸人民銀行一直受到相對限制，因此，獲得相對較高報酬的潛在機會使更多外資流入大陸的投資資產。Lai表示， 大陸控制疫情的能力使大陸央行得以維持相對較高的利率。

Lai強調，與其他國家相比，經濟復甦使大陸的貨幣政策處於相對正常的階段，意味著這正是一個讓大陸研究如何讓人民幣國際化的好時機。他說，只要資金繼續流入大陸，大陸就有更大機會增加人民幣在國外的使用。

同時，其他投資者也表示，人民幣目前具有吸引力，由於資本流入，經濟增長和國際收支平衡，人民幣有望升值。

(中時新聞網)