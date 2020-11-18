墾丁龍鑾潭是國家級重要溼地，更是許多候鳥、雁鴨過冬的寶地，但前年發生白額雁誤食農藥死亡後，就不再見其蹤跡，直到睽違1年後的近日，猛禽達人蔡乙榮才又發現到5隻，但他仍擔憂生態危機，直指周遭「種電、種房」亂象依舊。

蔡乙榮指出，在前年發生白額雁誤食農藥慘死案後，去年完全不見牠的蹤跡，所以今年能再見到牠，當然是件值得開心的事，不過這不能代表生態復育成功，因為牠的出現可能是因族群擴大分散出去，或是原生地環境變差。

墾丁龍鑾潭睽違1年後又見白額雁蹤跡。（蔡乙榮提供／謝佳潾屏東傳真）

「龍鑾潭的生態是持續惡化中的。」蔡乙榮不諱言道，依他觀察龍鑾潭生態多年，龍鑾潭的溼地保育功能是每況愈下，雖然墾管處將龍鑾潭劃為保護區不許開發，但保護到的僅是候鳥覓食的溼地湖面，而無法管控到的周遭私人土地，則是許多侯鳥的棲息地。

他說，覓食與棲息是一體的，當其一遭受破壞時，整體的保育功能就會大幅下降，而近年龍鑾潭周遭私人土地的填土亂象不斷，不是種房蓋民宿就是種電作綠能，不僅嚴重破壞生態，也讓龍鑾潭這座天然的蓄洪池不斷削弱它的量能。

他說，現在極端氣候嚴峻，不時就有強降雨，對此，理應更需要維護好天然蓄洪池，但目前大家所見的卻是不斷破壞，似乎只要仰賴建設蓄洪池、大排水溝就能解決水患，其實這些都是本末倒置的作法。

「觀察鳥居環境只是指標，重點是背後的生態議題。」他強調，也許會有人認為愛鳥人士只是為鳥發聲，其實不然，他們觀察的是與人與生活的生態連結，整個大環境是緊緊相扣的，若一個地方連鳥禽都無法活，那人還能住嗎？

(中時 )