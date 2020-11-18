國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台換照，國民黨立委賴士葆在臉書發文說，NCC的7位委員一致決議中天不予換照，這是號稱民主國家破天荒以公權力關掉新聞台的創舉，是台灣之恥，讓台灣的新聞言論自由淪為等同極權國家。NCC主委陳耀祥開記者會，大言不慚說他要向人民負責、向歷史負責，竟不知他正寫下讓台灣變成極權專制的歷史紀錄，一個獨立機關儼然成了政黨的打手。

賴士葆在臉書PO出「中天新聞關台，NCC已達成政治任務」的照片說，聽陳耀祥記者會上大言不慚的詮釋「新聞自由」實在刺耳，原來 NCC眼中所捍衛的言論自由，迥異於我們所認知的言論自由，NCC認為和執政黨相同意識形態和政治立場之下所有的新聞言論都是自由的。反之，如果站在政府對立面，發揮第四權的角度監督批判政府的媒體，下場就是被關台。

賴士葆表示，過去高喊黨政軍退出媒體的民進黨執政之後，黨政的黑手插手媒體，讓台灣的媒體只剩下一言堂，人民聽不到真正的聲音，看不到事情的真相。回想幾個月前，總統府密件外流，內容提到3位新任的NCC委員當中有2位偏綠，可以配合處理中天，現在都應驗了。

賴士葆說，《國家通訊傳播委員會組織法》的第一條就是「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主…」。過去蘇貞昌罵了NCC主委詹婷怡，主委就被請辭了，現在蘇貞昌要再假惺惺地說NCC是獨立機關，就太矯情了。

(中時 )