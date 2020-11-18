美國五角大廈17日宣布，首次成功從海軍戰艦上發射飛彈，並攔截洲際飛彈。飛彈防禦局從太平洋驅逐艦發射雷神（Raytheon）的宙斯盾「標準三型」飛彈，擊中從馬紹爾群島夸賈林環礁（Kwajalein Atoll）發射的模擬洲際飛彈。

飛彈防禦局局長希爾（Jon Hill）形容，試射結果是難以置信的成就和重要的里程碑。如果能夠配備性能更強的系統，探測和追蹤飛行中的敵方飛彈，對於對抗前所未有的飛彈威脅，從戰艦發射飛彈攔截的做法將提供更多保護。

美國以往都是從地下飛彈發射室發射飛彈，以攔截洲際飛彈。過去10年，面對北韓發展洲際飛彈和核武的威脅，美國也加緊研發飛彈防衛系統。

美國科學家聯合會的核武和飛彈專家克里斯滕森（Hans Kristensen）擔心，測試將使大陸感覺自己也有需要擴充長距離飛彈軍火庫。他指，俄羅斯可能也會認為美國的防衛能力將威脅到莫斯科。

(中時 )