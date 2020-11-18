國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議不予中天新聞台換照。文大大傳系教授楊祖珺比喻NCC審查中天換照事件，進醫院檢查身體的中天，不料出院變成一具屍體，她要求做出決議的每一位NCC委員，都應該說明決定不予換照的理由，不能「暗崁」，要可受公評。

楊祖珺形容，NCC說中天新聞台生病了，中天因而被迫進醫院檢查身體，而NCC在未獲得病人同意下，私自聘請在專業、資歷、道德上都不足以說服社會大眾的7位醫生，替病人診斷，然後醫生就把中天拖到政府機構的暗巷裡頭，檢查身體，結果把病人檢查死了。

楊祖珺強調，新聞自由與言論自由是全民共享的價值，對於NCC不予中天新聞台換照的結果，她認為是場不可思議的荒謬劇，首先，聽證會7位鑑定人應出面表示，他們在聽證會上表達的意見，和NCC今天決議內容是否一致，不要以為放個屁後，就能拍拍屁股走人，然後放任NCC為所欲為。

楊祖珺質疑，蔡政府也應說清楚，這7位鑑定人與NCC委員到底是憑什麼專業、資歷及在公共政策道德表現，獲得民進黨信賴，讓民進黨得以透過NCC審查新聞內容，進而插手新聞媒體的事業經營。

楊祖珺要求，做出決議的7名NCC委員，每個人都應說明決定不予換照的理由，要可受公評，不能「暗崁」；若民進黨政府不要求NCC清楚提供該會委員的理由，台灣人民就應自行調查。

楊祖珺譴責NCC主委陳耀祥在記者會上點名記者，用點痣作記號的方法，恐嚇參加記者會的記者，她質問，代表民進黨政府、身為人民公僕的陳耀祥，知道你的一舉一動，都將牽動台灣言論自由與民主意涵嗎？

(中時 )