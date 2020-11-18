台南市水情燈號轉為黃燈，18日進入夜間減壓供水，因應水情嚴峻，台南市長黃偉哲表示，水情吃緊，11月水庫拉警報更是前所未見，市府將帶頭做好開源節流，呼籲市民配合一起節水，以實際行動抗旱。

台南市今年6月起降雨偏少，曾文水庫蓄水量較往年偏低，18日蓄水率為23.77％，加上預估明年春雨恐偏少，因此，台南18日起調整為黃燈，亦即於每日晚間11時至隔日上午5時離峰時段減壓供水，同時停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水。

台南今天進入夜間減壓供水，南市府下午召開抗旱會議。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲今天召集市府各局處人員研議抗旱節水措施，他說，面對水情嚴峻，市府團隊努力開源節流，開源部份包括積極建置再生水廠，讓再生水取代部份清潔用水；節流部份，市府各機關及學校率先停止不必要用水及節水。

黃偉哲強調，除了消防及防疫必需用水不能節約，將要求民生、工業及農業用水皆需撙節，並商請南區水資源局持續掌握水情及加強水源調度及管，並加強各機關、學校、業務、產業等面向節水措施，關閉部分水龍頭、小便斗、噴水池、景觀等非必要用水，各機關澆灌及洗街均可向市府水資源回收中心取用。

南市府並針對19口抗旱井，請台糖公司若有出水量不足或出沙情況，先行辦理洗井作業，確保正常每日可供水3萬噸；也請各工業區自主管理節約用水5％。另，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營及安南水資源回收中心每日總計可提供7790噸放流水，可作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途。

(中時 )