為了鼓舞使用大眾運輸，彰化縣政府積極增闢公車路線，新闢「18路」大佛線9人巴士、「19路」彰化至二林快捷公車，18日正式審議通過，大佛線駛小巴是首創實驗作法，未來將推廣到鹿港、田尾；19路公車則是第一條駛進二林中科的公車路線。

新闢18路公車行駛路線定案，從彰化火車站、彰化市中正路一段、和平路、中華路、空門路、東民街、卦山路、公園路一段、東民街、孔門路、中華路、和平路、光復路到彰化火車站，約30分鐘，5.6公里。

縣府工務處交通運輸科長許僅宜表示，這次採9人座小巴繞駛大佛風景區，是實驗性創新做法，全票25元、半票12元，無限搭乘的日遊票40元，彰化客運取得營運權，未來籌備期有半年，業者緊鑼密鼓，採異業結盟打響日遊票，企盼新春就能上路，未來每周、六日營運，每天至少26班次。

至於19路將是首次駛進中科二林園區的公車，盡管中科二林被質疑只有一家動土，但申請進駐廠商日益增多了，更有需地6公頃，員工至少6000人的大廠，正評估駐廠計畫，為了因應未來的通勤需求，縣府積極規劃公共運輸路線。

許僅宜表示，19路公車由彰化客運和員林客運聯營，從彰化上國道1號下員林交流道，走員鹿路、二溪路、挖仔路、太平路、仁愛路、二溪路、大成路、斗苑路二林站。行駛時間60分鐘、34.6公里，原本規畫每日至少8班次，業者卻承諾要每天來回24班次。

許僅宜指出，不僅彰化市規劃直達二林公車，未來從員林

、彰化高鐵田中站也都將駛出直達二林的公車路線，協助二林未來廠商徵才和員工通勤的需求。

(中時 )