調查局航業處基隆站搞丟了證物安非他命毒品6.5公斤，18日調查局長呂文忠在立法院被立法委員K得滿頭包，調查局下午火速處理，將負責運送安毒檢驗的調查官鄭翊由航業調查處基隆站調職到宜蘭縣調查站，日前被拔掉組長職務，降調為調查專員的徐宿良再被調任航業處高雄站。

此外，當時偵辦案毒案的承辦調查官詹孟霖，也從航業處基隆站調職到花蓮縣調查站。

這件安毒證物遺失案發生在去年11月，調查官鄭翊負責運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處進行鑑定，途中安毒卻不翼而飛，直到日前才由航業處基隆站向調查局本部報告。

呂文忠16日就針對包括督察處督察莊國僑在內的主管人員進行職務調動，並將全案移送桃園地檢署偵辦。不過，調查局把證物毒品搞丟了，在立法院引起立委對呂文忠的砲轟，調查局下午隨即再進行一波人事調動。

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(中時 )