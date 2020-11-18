每天的飲食都得經過食道，醫學也證實食道癌的發生與飲食習慣相關，雖然食道癌很可怕，但要預防其實並不難，因為食道癌就是明顯的「癌從口入」，快改善飲食習慣，就可降低罹患食道癌的機會。

1、抽菸、酗酒、燙口飲食：

根據流行病學研究調查的相關資料顯示，抽菸酗酒者罹患食道癌的機率，比起不菸不酒的人要高出44倍以上，而常吃溫度超過60℃、70℃以上的熱食，也就是食物入口時會有燙的感覺，這樣長期刺激食道，也會導致罹患食道癌的機率大增。

2、加工食物中含過量硝酸鹽或亞硝酸鹽：

吃了添加硝酸鹽的食物，進入胃中會產生亞硝胺，可能刺激食道與胃腫瘤生成，常見的食物有香腸、臘肉、火腿、熱狗等。

3、食物中蛋白質的攝取量不足：

根據報告顯示，若是高油脂、高熱量、低蛋白質的飲食習慣，比較容易有食道癌的產生，但目前作用機轉還不明確。

4、動物性蛋白質的攝取量過高：

動物性蛋白質的攝取量若是過高，也容易導致食道癌與胃癌的發生。目前國人每餐約食用3～4兩的肉，相當於每天吃進半斤以上肉類，顯然動物性蛋白攝取過量。

5、常吃發霉的食物：

別以為食物只要削去發霉的部位就可以食用，其實因為黴菌已經讓食物產生不少毒素，這些毒素長期刺激食道黏膜，也會導致食道癌。

6、青菜水果的攝取量不足：

有研究報告顯示，攝取太多澱粉質的食物而少吃青菜水果，也會增加罹患食道癌的機率，因蔬果中含有大量的抗氧化物質，攝取不足會導致保護作用不足。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)