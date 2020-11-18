中天新聞台換照案不予通過，國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會說明，中天新聞也發出聲明，譴責「政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴」。對此，資深媒體人羅友志表示，NCC讓700多人面臨失業，他還狂酸「勞工，真是民進黨最軟的一塊肉」，並直言台灣有言論自由已變成笑話。

對於中天換照失敗，羅友志今在臉書上表示，丁怡銘一句話，讓牛肉麵店半死一堆；陳耀祥一句話，讓700人面臨失業，他更狠酸民進黨，「勞工，真是民進黨最軟的一塊肉」。

同時，羅友志也在稍早的一篇臉書貼文中狠批NCC，一個機關以媒體的校長、教官自居，可以「管」媒體、「關」媒體，台灣有言論自由，笑話。

網友們也留言回應，「民進黨內心最軟的那一塊是~權利利益喔～絕對不能失掉喔」、「民進黨做主的時代來臨了悲哀啊台灣」、「我只能慶幸我早就看出民進黨的假民主，大家自己保重了，媒體之後，就是人民了」。

此外，前總統馬英九也在臉書上發文痛批，連關閉電視新聞台這種極權國家才有的醜事也做得出來，蔡政府創下中華民國新聞史上最黑暗的一天，臺灣遭受戕害的言論自由與民主，也必對蔡總統與民進黨「加倍奉還」。

(中時新聞網)