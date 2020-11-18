國家通訊傳播委員會（NCC）今(18)日決議駁回中天新聞台與中天綜合台換照案。未來中天頻道將由哪家媒體遞補，NCC主委陳耀祥回應，希望給公廣集團新聞頻道一個機會。對此，公廣集團表示，華視新聞一向優質，謝謝各界支持，公廣會繼續努力。

將任第7屆公視董事的徐瑞希表示，讓公廣新聞頻道暫進52 頻道，一方面可避開目前各方政治勢力競逐52頻道的政經角力，也能因應中天將提出行政訴訟所需要的時日頻道空檔的暫時措施，「中天一定會提出行政訴訟，會不會重演東森S台的案例勝訴復播並要求ncc國賠？」她認為，這個時候決定讓哪一個商業新聞台進駐52台都不妥當。

徐瑞希表示，最重要的是，公廣多年來希望成立新聞頻道，正可藉此時以華視新聞資訊為主，整合公視紀錄片評論新聞等多元新聞節目資源，提供台灣民眾一個專業多元的新聞專業頻道的可能性。

針對NCC主委公開建議，由公廣集團新聞頻道排入52台一事，公廣集團表示，華視新聞一向優質，謝謝各界支持，公廣會繼續努力。明(19)日董事會中，也會進一步討論。

文化部為公廣集團上級主管機關。文化部長李永得對此回應，尊重公廣集團。

(中時 )