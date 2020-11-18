台南市左鎮化石園區不僅有珍貴的化石展示，也常舉辦體驗活動，28、29日將新推出「樹梢上的探險家」攀樹體驗活動，18日下午文化局主任祕書林韋旭及遊客也搶先體驗，大家滿頭大汗直呼不容易。

左鎮化石園區與光榮實驗國小中庭有一株年約50歲的雨豆樹，是光榮實小學生所種，現已有15公尺高，樹身十分粗壯，要3個大人張手才能合抱，樹上還有鳥類築巢。

林韋旭表示，左鎮化石園區自去年5月開幕以來吸引眾多遊客參訪，但園區不只有靜態的展示，還有生生不息的大樹，是自然界給我們的瑰寶，與化石一樣珍貴，希望藉由攀樹課，讓遊客能多認識園區生態，同時傳達尊重林木生態的生命教育觀念。

攀樹體驗活動以園區的老雨豆樹為主角，結合靜態的樹木知識課程與有趣的攀樹體驗，讓參加者除了學習樹木生態知識外，還能透過攀樹近距離接觸樹木，感受雨豆樹澎湃的生命力，看見截然不同的園區景色。

此次課程分為上、下午課程，已開放報名，上午課程為「城市樹木觀察」與「實務修剪示範」，皆為免費的課程，只要報名憑學員證更能用半票入園。下午課程為攀樹體驗，每人收費500元，每場次只限40個名額，6歲至65歲都可參加。

活動中除了趣味的攀樹體驗，也介紹生活周遭常見的樹種及特色外，探討這些樹木所面臨的生存困境，而且還有專家示範正確的樹木修剪方式，去除雨豆樹身上不良的枝幹，使雨豆樹更加健康。

(中時 )