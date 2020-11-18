阿成炒飯的古早味豬油渣炒飯入圍第2屆「台灣炒飯王」。（農糧署南區分署提供／李宜杰台南傳真）

原源餐飲的阿嬤的炒飯香入圍第2屆「台灣炒飯王」。（農糧署南區分署提供／李宜杰台南傳真）

飯賣人口的叉燒蛋炒飯入圍第2屆「台灣炒飯王」。（農糧署南區分署提供／李宜杰台南傳真）

吳家餐館的XO醬海鮮總匯炒飯入圍第2屆「台灣炒飯王」。（農糧署南區分署提供／李宜杰台南傳真）

阿霞飯店的香茅雞腿入圍第2屆「台灣炒飯王」。（農糧署南區分署提供／李宜杰台南傳真）

為推廣優質台灣稻米，行政院農業委員會農糧署今年續辦第2屆「台灣炒飯王：全民潮飯對決之戰」，總獎金高達86萬元，並於17日舉行南區分賽。今年南區分賽共有54組參賽隊伍，其中6組勝出，將於12月22日前進全國賽，角逐第2屆台灣炒飯王冠軍寶座。

本次競賽分為「經典美味炒飯組」及「時尚領航組」，經典美味炒飯要求使用稻米80％以上，以大眾化美食為出發點，融入地方特色食材，製作售價低於80元的炒飯料理，冠軍得主除可獲得獎金10萬元，另可獲得冠軍炒飯量產上市獎勵金10萬元，還可上架便利商店販售。

而時尚領航創意炒飯則要求稻米食材佔60％以上，融合本土在地特色食材，製作具國際觀、新穎獨創性及時尚感的創意炒飯，冠軍得主同樣可獲得獎金10萬元及冠軍炒飯量產上市獎勵金10萬元，還可與航空公司合作，於飛機上供應。

本次南區分賽共有「經典美味組」32組、「時尚領航組」22組料理高手參賽，最終「經典美味組」由阿成炒飯專賣店：古早味豬油渣炒飯、原源餐飲：阿嬤的炒飯香、飯賣人口炒飯專賣店：叉燒蛋炒飯入圍。另「時尚領航組」則由佑師絕鼎炒飯專門店：國宴炒飯、阿霞飯店：香茅雞腿炒飯、吳家達人炒飯：XO醬海鮮總匯炒飯入圍。

評審指出，「阿成炒飯」使用豬油及煸炒過的菜脯，炒出經典傳統的古早味炒飯；而「原源餐飲」則傳承兒時包粽子時使用的香菇、蝦米油蔥，製作出令人回憶無窮的阿嬤炒飯；「飯賣人口炒飯」則是堅持使用初炊的白米飯，以保留最天然的米飯香，加上台灣優質豬肉，製成軟嫩多汁的蜜汁叉燒肉，再搭配葱蒜香氣，創造出美味炒飯。

評審也說，「阿霞飯店」則是將薑融入香茅，再與蒜頭結合醃製雞腿肉，將帶有芋頭香氣的米飯與香茅結合，使得炒飯呈現多層次的口感；「佑師絕鼎炒飯」的國宴炒飯，選擇以台梗9號米的Q彈，搭配櫻花蝦、香菇及紅蒽頭，創造台灣特有的古早味；「吳家炒飯」則是以中卷及蝦仁的Ｑ彈，加上豬肉絲的嚼勁，搭配自製手作ＸＯ醬，製作出鮮味炒飯。

農糧署南區分署表示，目前全台北、中、南、東區域賽，將評選出共24款地方特色炒飯入圍全國賽，並於12月22日爭奪第2屆台灣炒飯王冠軍寶座。

(中時 )