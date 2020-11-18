沛思生醫公司，18日發表2款大麻製肌膚保養品，大麻籽草油沐浴精（右起）及大麻籽草油舒膚乳液。（黃國峰攝）

用大麻做化妝品！沒違法嗎？沛思生醫公司，18日發表2款大麻製肌膚保養品：大麻籽草油沐浴精及大麻籽草油舒膚乳液，沒錯，就是大麻！沛思生醫指出，不用擔心已萃取出僅對肌膚有功效，含CBD（大麻二酚）之大麻籽草油，大麻保養品已開始在全球風行，具有強大的肌膚修護效果，是改變的時候了。

沛思生醫指出，自2019年開始，大麻保養品開始在全球風行，其具有強大的肌膚修護效果，但台灣礙於法律的規定，導致大麻對於肌膚的養護效果，極少被台灣消費者了解，所以大麻是如何應用於化妝品當中？

大葉大學藥用植物與保健學系助理教授陳瑛宜指出，大麻內含400種化學成分，其中會造成幻覺、成癮性與快感的成分稱為THC（四氫大麻酚），而護膚保養品中主要是取自大麻內的大麻二酚CBD（大麻二酚）成分，它的功效有改善皮膚發炎、抗氧化、舒緩皮膚敏感泛紅、建立皮膚保護層、改善皮膚自我修復等，我國衛福部食藥署已於今年5月7日，正式公告「如僅以大麻二酚為成分者」依藥物樣品贈品管理辦法進口者，不屬管制藥品。

沛思生醫表示，大麻籽草油有豐富Omega-3、6、9脂肪酸，對於舒緩肌膚不適、強化修護肌膚、延緩肌膚老化、緩解乾燥與建立一道屏障抵禦外來環境傷害，都擁有不凡的效果，近幾年國際知名一線品牌早已陸續推出含有大麻籽油的護膚品，如Kiehl’s契爾氏、The Body shop、Simple等；沛思生醫也經過不斷的試驗，推出擁有多項獨家專利、2款真正台灣MIT的大麻籽油肌膚保養品，提供台灣消費者更好的選擇。

(中時 )