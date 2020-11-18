張柏芝為2歲兒慶生。(取自張柏芝IG)

Marcus可愛臉蛋在影片中一閃而過。(取自張柏芝中文網官方微博)

香港40歲女星張柏芝，2011年宣布與謝霆鋒離婚，並獨力照顧2個兒子Lucas與Quintus。離奇的是，一直維持單身的她，卻在2018年12月突然透過工作室宣布產下第3胎兒子Marcus，孩子的爸是何許人，至今成謎。

然而時光匆匆，Marcus一轉眼已經2歲大，張柏芝今(18日)淩晨更準時在微博為兒子慶生，感性寫下：「兩年前的這一天，因為你的降臨，成為了一個個美麗的日子，生日快樂，Marcus。多好的你啊，依舊茁壯的行走在成長的路上，所願不多，祝你歲月無憂，健康快樂。」

張柏芝曝光的小兒子成長影片，也引發網友熱議，因為影片中Marcus被人抱著在泳池戲水，可愛臉蛋難得曝光，圓滾滾的臉蛋加上淡金色的髮色，就被認為不像媽媽張柏芝，應該是像爸爸多一點。

其實張柏芝對於小兒子生父身分，一直保密到家，早前更有網友好奇直接在她社群網站留言詢問這問題，獲張柏芝親自回覆：「圈外的不可以嗎？」被推測Marcus的生父可能是外國人。

(中時新聞網)