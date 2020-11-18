僑泰高中電子科三年甲班44個學生，日前參加勞委會「數位電子乙級」證照檢定，全數通過，創下僑泰校史新紀錄，導師洪順田買來雞排與飲料犒賞同學，全班士氣大振，校長温順德也親自到班上給學生鼓勵。

僑泰高中電子科三年甲班44位同學，這次全數通過勞委會「數位電子乙級」證照檢定，創下學校紀錄，同學們都很高興，接著他們還要面對本周的「電腦硬體裝修」證照檢定，也更有信心了，表示將全力衝刺明年統測，展現強烈的企圖心。

導師洪順田表示，其實班上從二年級下學期開始就針對「數位電子乙級」證照，進行訓練，暑假時更犧牲假期到校勤練，老師也全程陪伴指導，如今達成百分百考取的目標，都是同學平時的努力，接下來還有「電腦硬體裝修乙級」的檢定，雖然這張證照是資訊領域學生所擅長，他勉勵同學要勇於挑戰自我，不應將自己局限在電子領域內，手持多張證照，未來升學、求職的道路才會更加寬廣。

校長溫順德指出，僑泰高中每年考取500餘張乙級證照，在中區獨佔鰲頭，其中電子科就佔了100 餘張，今年電子科2班就拿了87張乙級證照，感謝師生的努力，讓證照檢定成為學校的特色亮點，本周兩班同學還要參加「電腦硬體裝修乙級」檢定，希望同學們再接再厲，展現學習成果，順利取得第二張乙級證照，為明年四技二專統測鋪路。

(中時 )