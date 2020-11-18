苗栗縣政府協助農民行銷，向中央爭取經費，輔導部落成立「苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社」，提升桂竹筍經濟效益和族人收入。18日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人推廣「桂竹起飛，福桂滿鄉」泰安桂竹筍，提升產業發展。

苗栗縣泰安鄉為桂竹筍最大的產地之一，種植面積1200公頃，年產量約750公頓。但因泰安鄉地處偏遠，缺乏加工設備及行銷管道，桂竹筍產量大卻收益偏低，縣府原住民族事務中心並爭取中央原民會3年3000萬元的補助計畫，加上縣府200多萬元的配合款，輔導部落成立苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社。

苗栗縣政府原住民族事務中心爭取中央經費，輔導部落成立苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社，18日共同推廣泰安鄉桂竹筍產業及在地泰雅族文化。（何冠嫻攝）

縣府原民中心主任蔣意雄表示，苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社將於26日成立，將推出桂竹筍特色料理、開發竹編小花器、竹弓箭吊飾，泰雅傳統竹口簧琴、架設泰安鄉桂竹筍專屬網站、提升桂竹筍產業豐富性以及特色伴手禮，期許將桂竹筍產業從一級提升到二、三級，吸引遊客深入體驗部落文化及桂竹筍饗宴，逐步推動桂竹筍產業，期待部落實現自主營運的最終目標。

鄧桂菊說明，縣長徐耀昌重視原住民族人的產業發展，期待合作社發展桂竹筍產業價值鏈，並延續部落的各項文化傳統。

原民中心指出，12月6日將在泰安鄉梅園村「麥路豐假日市集」推廣桂竹筍產業，安排歌舞表演、農特產拍賣及販售、竹工藝DIY體驗等，歡迎民眾一起到泰安品味原住民的文化和美食。

(中時 )