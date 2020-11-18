柴可夫斯基小提琴大賽銀獎得主、小提琴家曾宇謙，疫情下，仍舊行程滿檔，每場票房皆完售，而他心中始終有一個心願想要完成，就是為去年過世的恩師、小提琴大師亞倫．羅桑演奏巴哈作品，他表示，「羅桑老師的巴哈，很有底蘊和個人特色，像是陳年醇酒，越陳越香，那樣的聲音，是我所想念，也期望自己可以達成的聲音。」

羅桑是現今許多活躍於樂壇小提琴家的老師，除了曾宇謙，還有林品任、陳銳，都是他的子弟兵。曾宇謙表示，去年7月羅桑因病過世，讓他想錄製巴哈作品的想法越來越強烈，「老師的巴哈真的很特別，我想要向他致敬。」

曾宇謙表示，巴哈是音樂的基礎，每個學音樂的人，從小都要練巴哈，同時巴哈的音樂包容度也很大，沒有標準答案，「不同年紀演奏，都可反映當下狀態，25歲的音樂家演奏，有一種活力，55歲的音樂家演奏，會聽見更為完整的演奏，85歲又能聽見一種純熟。」

日前聆聽大提琴家馬友友全本巴哈無伴奏演奏，也啟發曾宇謙，「他的演奏是一種境界，從頭到尾都在舞台上，把他對音樂的思考，完整地呈現在觀眾面前，對於體力的分配，也需要思考。」

曾宇謙坦言，他還在準備的路上，近期音樂會將先呈現巴哈的第一號和第二號小提琴獨奏奏鳴曲，以及a小調小提琴協奏曲和E大調小提琴協奏曲。

曾宇謙表示，他最近在重練5年前比賽時演奏的巴哈夏康舞曲，「夏康是一部很有層次的作品，必須要鋪陳情感，歷經高低起伏之後，回歸平靜，裡面也有我自己和自己的對話，透過旋律與和聲的鋪陳，讓觀眾聽見。」

演出將於11月27日在高雄衛武營音樂廳、29日在台北國家音樂廳，12月4日在台中國家歌劇院登場。同場演出曲目還有巴哈第三號布蘭登堡協奏曲，樂團演出將由台灣絃樂團擔任。

(中時 )