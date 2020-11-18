P. LEAGUE+將於12月19日元年球季開打，2017年成軍的夢想家球隊，今天舉辦賽前記者會，並公佈獲得台新銀行支持，未來將以「台新夢想家」名號拚戰Ｐ＋聯盟。

台新夢想家董事長張承中表示，球隊從成軍首季在東南亞聯盟ABL的1勝19敗戰績，到第二季進入季後賽、第三季因為新冠肺炎疫情攪局，讓聯賽夭折等考驗，如今要在Ｐ＋聯盟展開球隊第四個賽季，一路走來感謝許多好夥伴幫助，「原本有意加入SBL超級籃球聯賽，不過球隊主要是靠主場經營，所幸Ｐ＋聯盟成立，球隊也順勢加入，如今再獲台新銀行支援，期許如果新球季口號『超越無限，夢想不滅！』不斷突破自我，成為彰化的驕傲。」

台新銀行總經理尚瑞強指出，夢想家籃球隊至致力於職業籃球運動推廣，也結合在地城市行銷台灣，重視球隊形象及球員適性發展，積極實踐夢想的認真精神和台新的企業理念相輔相成，雙方高層決定合作，成就台新夢想家籃球隊。

夢想家開幕戰當天將和台北富邦勇士上演一場另類的金控大戰，對於新球季的備戰，張承中透露楊敬敏、李德威都減重提升身體狀態，楊敬敏補充，球隊目前還在調整，他加入後會以團隊為主，盡力幫助球隊，「我們一定會拿出最好的成績回饋大家的支持！」

李德威則說，夢想家給予他發揮空間，他也準備和聯盟其他好手對抗，並開玩笑說：「12月19日你們遇到對手了，德威準備請你吃便當！」

(中時 )