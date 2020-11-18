走過烽火歲月的蔣爺爺感謝鄉親對他的關懷，也希望大家珍惜得來不易的和平。（李金生攝）

百歲榮民蔣爺爺過生日，大同之家住友分享壽桃同沾喜氣。（李金生攝）

碧山樂團悠揚樂聲中，大家一起為蔣爺爺祝福。（李金生攝）

在金門長大的你，可能吃過他賣的「麥芽糖」，他是目前住在大同之家，高齡100歲的蔣先愷老爺爺。縣府和金門榮民服務處今（18）日為他歡欣慶生，走過烽火歲月的老人家感謝鄉親對他的關懷，也希望大家珍惜得來不易的和平。

來自湖北省李山縣，民國10年11月18日出生的蔣爺爺，從小生長在中國內亂、日本侵略的戰亂悲慘年代，28歲加入國軍打過古寧頭戰役及八二三炮戰等戰役，直到民國62年以陸軍中士限齡退伍，決定以純樸的金門做為終老的第2故鄉。

蔣爺爺終身未婚，剛退伍時在金門電力公司擔任駕駛，退休後自食其力，每天推著一輛小車在中正國小附近販售麥芽糖，好口味讓許多人忘不了。喜歡小朋友的他常會請吃免費麥芽糖，也曾資助鄰家幼童就學和生活費。82年7月間因年歲已高、體力大不如前，才申請自費入住金門縣大同之家至今。

每天勤奮工作，從小練就一身強健體魄的蔣爺爺，目前除年邁體弱，行動較為緩慢且患有巴金森氏症，以及雙耳嚴重重聽外，身體狀況尚可，飲食葷素不忌，但不菸不酒，早睡早起，加上生性樂觀開朗，凡事不計較，隨遇而安，是鄉親眼中慈祥的老人家。

金門縣榮服處處長呂媽定今天率同仁赴大同之家，代表輔導會主委馮世寬祝賀金門唯一的 百歲榮民」蔣爺爺期頤嵩壽，致贈喜氣的金壽桃1座。大同之家董燕輝主任也在大禮堂舉辦慶生會，帶領60餘位住友一起在碧山樂團悠揚的管樂聲中，齊聲高唱生日快樂，同沾蔣爺爺百歲喜氣，現場洋溢溫馨氣氛。

(中時 )