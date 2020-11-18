勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於11月下旬辦理2場次徵才活動，共計33家廠商，提供逾800個工作職缺，活動日期分別於11月20日、24日，歡迎找工作的朋友把握現場面試機會。

11月20日（五）下午2時至4時，將於彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」廠商聯合徵才活動，當天將邀請家樂福（安平店）、堤維西、台南茁壯、小北百貨、福安工業、金振揚、黑橋牌、大億交通、瑩聯輪刷、台力龍、全一電子、全家超商、南晃交通等13家廠商，提供組裝作業員、各類技術員、各類工程師、短期工讀生、倉管員、品管員、文書助理、總務助理、儲備幹部、清潔員、輪班守衛、工程人員、雷射雕刻技術員、射出成型技術員、門市人員、立式成型作業員、塑膠成型助理工程師、塑膠射出成型作業員等近400個工作機會。

11月24日（二）上午9時30分至11時30分，則於安南區公所4樓大禮堂（台南市安南區安中路二段308號）辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」廠商聯合徵才活動，當天將邀請瑪帕精密刀具、欣昱晟工業、富添工業、大員皇冠假日酒店、光洋應用材料、東陽實業廠、台科電科技、意精研、隆美布料、美商德盟、金儷實業、璨揚企業、金上吉塑膠、台南茁壯、愛樂魅國際生技、台糖台南長榮酒店、大潤發台南店、儒億科技、伊頓飛瑞慕品、東佑達自動化科技等20家廠商，提供逾400個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，前往面試前，多了解企業與職缺狀況，表達履歷上看不到的訊息，留給人資主管深刻印象，爭取就業機會。她說，過去曾有求職人欠缺相關工作經驗，但因為面試準備充足、表現得宜，獲得公司錄用，因此鼓勵求職朋友務必掌握現場徵才面試的機會。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

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