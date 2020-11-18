頭前公托使用大面積落地窗和木製裝潢，直接把外面的陽光、樹木、疏影、自然的季節變化，將室內空間延伸到戶外，讓孩子看見四季的變化，親近大自然。（戴上容攝）

新莊副都心增設公托！新北市府考量新莊副都心有大量人口移入，特地於新莊區頭前國中內設置公共托育中心，公托開放托育35名幼童，設施特色為大面積落地窗、自立廚房，並聘請營養師設計食譜，「螢火蟲」意象大門特地與國中生作分流，預計23日與它區5家公托共同開幕。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，新莊人口目前人數僅次於板橋，市府特地於新莊頭前國中內增設公共托育中心減緩家庭負擔，為使國中生和免疫力較弱的公托幼兒作區隔，特地將公托入口設立於後門，並以紅綠相接的油漆、兩盞黃燈作布置，增添活潑感。

林秀穗指出，公托使用大面積落地窗和大量木製裝潢，將室內空間延伸到戶外，讓孩子看見四季的變化，親近大自然，公托由社團法人台灣幼兒早期教育協會所承接，將聘8名幼保員，該協會最大特色是使用大量木質玩具，此外公托也增設自立廚房，並聘用專業的營養師安排每日營養菜單，補足孩子成長所需能量。

社會局補充，為讓新北父母「敢生、敢養」，新北市預定於11月23日於新店中央新村北側青年社會住宅中庭舉行第76至80家公共托育中心的開幕典禮，共同開幕新店央北中山、新店央北二路、新莊頭前、汐止樟樹及汐止金龍等5家公共托育中心，會後將舉行說明會開放報名。

(中時 )