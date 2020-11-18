來自高雄市旗山區的羅條原與林桂年夫妻倆，多年來致力於友善環境耕作，並發明出「蚓菜共生植栽器」，透過蚯蚓消化廚餘，再轉為有機肥滋養植栽，甚至因此獲得國際發明獎。羅條原日前到台南市德高國小演講，同時贈送中年級學生每班1台植栽器，學生們看著蚯蚓在土壤裡頭四竄，不但不害怕，反而還驚呼神奇，畫面分外有趣。

高雄旗山農家子弟羅條原，多年前開始力推魚菜共生，不僅大幅減少灌溉用水，還能種出無毒蔬果，以魚幫菜、菜幫魚的理念，形成自然生態圈。隨著魚菜共生推行有果，羅條原再次改良，發明出小型方便的「蚓菜共生植栽器」，只要在植栽器每層鋪上培養土，並於中間放入廚餘，就可利用蚯蚓移動並翻土，而排泄物也可當作蔬果肥料，不僅解決廚餘問題，也讓自然資源循環利用。

羅條原日前赴德高國小演講，並贈送9台植栽器由中年級學生認養。學生們透過植栽器，紛紛種下大陸妹、奶油妹、紅葉萵苣、菊苣等蔬菜，看著蚯蚓四處亂竄，學生們不僅不害怕、還驚呼連連，並不時澆水悉心呵護，化身小小農夫。德高國小校長劉裕承表示，學生會將營養午餐的蘋果，削下果皮後丟入植栽器，成為蚯蚓們的大餐，也期盼師生能共同照料，收成後讓學生為自己「加菜」。

羅條原指出，蚓菜共生植栽器歷經數代改良，不僅採立體式栽種，還於下方配置滑輪，便於師生教學觀察、也節省空間，還能針對不同光照角度移位。此外，植栽器中間附帶無數夾層，可讓蚯蚓四處移動，不會過度集中，這項發明也讓羅條原於馬來西亞ITEX國際發明展、泰國國際發明展等抱走獎項，為台灣爭光。

(中時 )