正修科大建築與室內設計系「學生工作室及演講廳創意展」18日開展，10組菁英作品展覽形式除圖面與模型外，並有3D動畫作品導覽，呈現同學對未來增設工作室的想像，並有許多特色創意構思，展現正修建築理論與實務並重的風格。

正修科大建築與室內設計系理論實務並重的教學理念，獲業界極高評價，校方對師資與空間設備需求也全力支持，近年在業界殷殷期盼建築人才培育下，配合業界需求與建築與室內設計系增設班級，提供更多設備與空間資源讓學生使用。

最讓人津津樂道的是將圖書科技大學10樓超過400人的演講廳，更新規劃為「建築系學生工作室」，同學可以自由創意發想規劃，設計理想中的工作空間，並藉由老師指導，讓設計與實務結合。

建築系主任蔣曉梅指導同學陳彥廷、賴昱潔的設計作品「STAIRS」，設計理念為人生之旅彷彿爬未境之梯，途中幫助或啟發你的老師、貴人，引領你不斷向上，並以階梯作為設計概念，內部空間以不同高程為創造基準，依循階梯遇見不同的人、事、物與風景。

校長龔瑞璋表示，同學實際演練操作，一定能讓設計功力大大提升，進入職場非常有幫助。

(中時 )