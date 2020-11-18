蘆洲國中足球隊團體累積冠軍獎盃多達7座，然而主辦賽事的單位方僅給一座獎盃，民代李翁月娥18日特定為每位選手訂製獎盃鼓勵選手。（戴上容攝）

蘆洲國中足球隊戰績赫赫，然而主辦賽事的單位方常僅給一座獎盃，孩子們難掩失落，民代李翁月娥18日特定為每位選手訂製獎盃，另她也向教育局疾呼，要讓優秀學子留在新北，務必增設蘆洲地區體育班，教育局回應，新北體育班大多未額滿，至於蘆洲區體育班增設與否將再評估。

蘆洲國中校長游玉英表示，足球教練陳彥瑞從5年前就開始培育蘆洲國中足球隊40名孩子，學員們不分平假日辛勤練習，全隊長舟車勞頓驅車前往他地訓練，孩子們訓練有成，9年級生在升學壓力下戰績耀眼，累積共7座全國冠軍獎盃。

新北市議員李翁月娥指出，賽事單位常只頒發一座獎盃給得獎單位，她明白孩子們爭取榮耀的心情，因此特地自掏腰包準備獎盃給每一位孩子，鼓勵孩子繼續努力，此外她也得知9年級孩子很希望能就地入學，然而附近僅有新北高中有設立體育班，希望教育局能夠向教育部爭取在三蘆地區增加體育班。

教育局回應，蘆洲區目前有5校設有體育班，包含國小2校、國中2校、高中1校，新北各區高中職體育班近年招生多屬未額滿狀態，至於議員所提，是否可在蘆洲區增設體育班以供在地學生就讀，目前局處已將需求列為考量評估。

(中時 )