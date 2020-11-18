繼今年3月台灣首次進口碳中和液化天然氣（Carbon Neutral LNG），中油與液化天然氣供應商殼牌公司再次合作，18日於永安液化天然氣廠迎接第二艘碳中和液化天然氣船入港。

中油表示，此船碳中和液化天然氣自天然氣氣田開採至終端用戶使用所產生之總二氧化碳當量約19萬公噸，經碳中和機制所抵減之二氣化碳約相當於488座大安森林公園一年之吸碳量（一座每年389公噸），亦相當於10萬戶家庭一年的用電量。

中油身為台灣能源產業之主要供應者，除致力安全穩定供應國內用氣需求，期盼能為國內需要天然氣之耗能產業及客戶提供另一個減碳的選擇，藉由持續進口碳中和液化天然氣之自願性減碳作為，為環境保護及經濟發展取得相輔相成之平衡點。

中油指出，這次殼牌公司所交運之液化天然氣產自西非奈及利亞，由液化天然氣船LNG Bayelsa所載運，預估裝載約5.5萬公噸液化天然氣，而用以進行抵銷之碳權是來自於印尼、秘魯及迦納之國際森林保育計畫，每一單位碳權皆經第三方獨立機構認證及監管碳權之抵銷。

(工商 )