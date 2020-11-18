瑞銀投資銀行全球研究部指出，「疫苗早上市」的假設情境，能帶來新冠確診數為零的時間，比基準情景早6個月左右，就能帶來2021年經濟增速比基準情景高1個百分點，分別為3.9％及2.8％；若出現「疫苗晚上市」的情境，2021年經濟增速為2.2％。

2021年再一個多月就到來，會不會又複製2020年的痛苦經驗？該研究團隊指出，要弄懂2021年可能的景氣情境，可以先想清楚兩個重點：一是美國大選之後的政治生態，應是呈現「分裂」的政府，二是觀察疫苗的研發進度，2021年底會是「後」新冠疫情歸零的基準時點。

對於美國拜登／「分裂」政府的情境，多數投資人比較理解，即未來上任總統的拜登，將面臨國會分屬兩黨的困難，使得財政政策受到限制。疫苗的好消息則愈來愈多，臨床實驗早期結果的有效性，市場至今顯得樂觀。

一旦基本情境可以掌握，該研究團隊建議，繼續關注消費動能的復原。瑞銀投資銀行銀研究部分析，消費者的服務支出約占經濟的一半，在疫情全球大流行中，民眾對病毒的恐懼造成消費力受壓抑，服務業的實質支出比疫情之前的水準低了7％，造成總消費下滑3％；反之，儲蓄率高於疫情前6個百分點。

瑞銀投行研究團隊的「復甦模型」中，家庭信心指數相當關鍵，一旦確診病例降至零附近，實際上前一個季度的服務支出就會開始回升，當消費者重新開始消費時，儲蓄率應會恢復至疫情前的水準。

(工商 )