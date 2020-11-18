租屋10年沒買房遭狠酸 高嘉瑜PO文回應

民進黨立委高嘉瑜日前受訪曾表示，台北市房價居高不下，感嘆她也租屋10年買不起房，不過近日高嘉瑜財產申報資料曝光，遭質疑是睜眼說瞎話。而高嘉瑜受訪時則表示，她有提過自己買房一事，只是要表達年輕人的心聲。對此，資深媒體人韋安連拋3問要她澄清有沒有「炒房」。

面對各界質疑，高嘉瑜昨晚透過臉書發表4點聲明回應此事，今日她受訪時也說，不論是財產申報或是先前的媒體採訪，都曾提過自己買房一事，只是要表達年輕人的心聲，因為連她這樣的薪水買房都還很辛苦，且難買到理想的房子，因而有感而發。

對於高嘉瑜的說法，韋安今在臉書上表示， 三問高嘉瑜，她要澄清的是，自己有沒「炒房」？

第一，2年有自己的房，不急著去住，還是這兩戶房其實並非「理想合適」？根本就沒打算去住？只是用於「投資理財」？這不是炒房嗎？

第二，去年高嘉瑜受訪時說，「去年（2018）買了兩間小套房合併為一間房，扣掉公設也不到30坪」，現在澄清稿上又説，「兩間室內坪數共約20坪」，為什麼故意縮水10坪，有什麼好遮掩，裝可憐的？

第三，有房當然也可以反高房價，追求居住正義。但不能明明買了房，還説「10年都買不起」，這是誠信問題，不是用詞不當。

韋安認為，如果自己一邊「打房」，又一邊「炒房」（假設的）？這樣的追求「正義」，不是太廉價了，「高嘉瑜到底什麼時候搬進自己的新房去？」

三問高嘉瑜，她要澄清的是，自己有沒「炒房」？ 高嘉瑜接受媒體採訪，感嘆，像她這樣中高收入的單身女性，在台北10年都買不起「理想合適」房子。但其實早在兩年前，就在內湖買了兩戶房子。 而且，由於裝潢因素和工作繁忙，至今沒有搬進去住，變成一邊... 由韋安發佈於 2020年11月17日 星期二

(中時新聞網)