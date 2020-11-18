手上有糖尿病用藥「美獲平膜衣錠500毫克 Metfopin F.C. Tablets 500mg」，與「美獲平膜衣錠850毫克 Metfopin F.C. Tablets 850mg」的民眾，衛福部食藥署呼籲，應立即到醫療院所更換，生產藥商已啟動全面回收機制，2款藥品預計回收129批，1,800萬顆，不過雖然有致癌風險，但不建議擅自停藥。

食藥署藥品組科長洪國登表示，去年底開始陸續有國外資訊通報，主成分metformin藥品，容易殘留致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA），當時要求生產業者需檢驗原料，確認沒有NDMA才能生產，但發現就算原料沒有NDMA，藥物成品仍會隨機出現NDMA，不清楚實際原因，因此在8月起要求業者逐批檢查才能出貨。

洪國登說明，美獲平膜衣錠生產商新瑞生物科技股份公司，因難分辨銷售出去的藥品中，是否殘留NDMA，為風險考量，決定8月前生產的2款藥品，主動回收效期3年的所有相關藥品，共計129批約1,800萬顆。民眾若手上有相關藥品，可以立刻到醫院更換，metformin成分的同藥品國內有很多不同廠牌生產。

食藥署強調，食藥署已要求廠商應於109年12月15日前完成回收，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，但藥品主成分為metformin，主要用於糖尿病，擅自停藥風險非常高，因此千萬不要任意停藥，如果有疑慮應與醫師討論處方或其他適當藥品。而各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)