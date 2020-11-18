桃園市風景區管理處為鼓勵民眾踏入山林汲取芬多精，22日將推出「虎頭山森友Party遊戲趣」，主打「無紙化」和「環保」，以來回約4公里的「步道遊戲」，還有「斜陽音樂會」及「裸賣市集」同樂，上月底活動600名額一開放就秒殺，風管處特別加碼100人，在19日中午12點開放最後一次報名。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，民眾被迫暫停許多戶外活動，而卻也還給大自然及動物們的一個喘息的空間，在開啟防疫新生活後，邀請民眾重新踏入山林，汲取芬多精，同時提醒要善待地球、愛護環境，因此主打「無紙化」和「環保」概念串聯整場活動。

風管處指出，從報到開始就以讀取QRcode取代傳統的簽名作業，「步道遊戲」的闖關積分、活動主會場的「裸賣市集」的抵用券購物，皆是透過同一組QRcode進行。

民眾22日12時在奧爾森林學堂報到後，經由稜線步道漫步上行，在行進過程闖關玩遊戲拚積分，返回主會場時，可於遊客服務區兌換限定口罩套、60元電子市集抵用券以及抽獎資格，步道來回漫遊約4公里。

抵達環保公園後可欣賞斜陽音樂會，將邀請樂團SugarCat唐貓、Crispy脆樂團以及小男孩樂團米非，席地享受涼爽的午後時光，隨著音樂搖擺，同時俯瞰桃園市景。

當天還有裸賣市集，不使用任何一次性的消耗品、餐具或包裝，希望養成自行攜帶個人購物袋、環保杯、餐盒及餐具的好習慣，減少廢棄物從生活做起，減輕自然環境的負擔，活動不需任何費用，請務必自行攜帶「500ml環保杯、購物袋、餐盒及餐具」。

(中時 )