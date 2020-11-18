「高山茶都．嘉義」2020博茶會將在21日周六於嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，活動開幕倒數3天，目前工程正在加緊施作中，而中埔農會員工打造近百公尺，以近千個絲瓜絡染色做成燈具裝置而成的「絲絲廊道」一完工就成了拍照打卡熱點，是目前博茶會最吸睛的網美景點。
今18日宣傳記者會中，縣長翁章梁帶領各鄉鎮農會總幹事及在地茶農搶先曝光博茶會亮點，以全國首創近4米「手工陶瓷巨壺」隆重揭幕，為活動掀起展前高潮。
嘉義博茶會今年以Tea＆Art為主題，由在地茶農透過藝術打造在地活動的亮點，並請來梅山鄉太和村茶農鍾少博，手工特製近 4米超吸睛「陶瓷巨壺」，締造「茶．藝術」意象。
翁章梁介紹，今年博茶會活動內容有8大主題館、2大奉茶區，其中最主要的「國內奉茶區」強調傳統茶文化氛圍建構，透過花藝、茶具等布設茶空間，此外，今年博茶會特別加入「茶×原」館，以生態流水茶席為阿里山林中潺潺流水縮影，再融以藝術創作凝聚鄒族氣息，展現原民文化。
今年博茶會也把茶產業導入整體規畫，讓民眾體會與了解嘉義縣高山茶的特色與價值，另中埔鄉農會籌設限定特色農產的「御藏市集」，全部一共有132攤，就是要讓民眾逛得開心、買得愉快。
(中時 )
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